التحقيق مع رئيس بيرو فى مزاعم بتشكيله منظمة إجرامية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المدعى العام في بيرو بابلو سانشيز اليوم الأحد أنه يتم التحقيق مع رئيس البلاد بيدرو كاستيو فى مزاعم خاصة بتشكيله منظمة إجرامية واستغلال النفوذ والتواطؤ.

وقال سانشيز إنه تم توسيع نطاق التحقيقات فى قضية فساد سابقة ضد وزير النقل السابق خوان سيلفا وستة نواب لتشميل الرئيس.

وقال بيان نشره مكتب المدعي العام على موقع تويتر "سيتمتع الرئيس بالقدرة على الممارسة الكاملة لحقه في الدفاع".

ويخضع كاستيو بالفعل لتحقيق فى مزاعم انتحال أجزاء كبيرة من رسالته للماجستير في الجامعة.

وخلال الفترة القصيرة التي قضاها في السلطة، اصطدم كاستيو كثيرا مع القضاء والكونجرس. وخلال الأشهر الماضية حاولت المعارضة مرتين إقالته من منصبه ولكن دون جدوى.

وتولى كاستيو وهو معلم سابق بإحدى القرى الرئاسة في حزيران/يونيو الماضي بعد انتخابات شهدت منافسة شديدة وأسابيع من الجدال القانوني مع منافسته الشعبوية اليمينية كيكو فوجيموري.