أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفل غنائي كامل العدد في جدة، بالمملكة العربية السعودية.

وتفاعل جمهور شيرين عبد الوهاب خلال حفلها على مسرح جدة، وغنت أغنية ما شربيتش من نيلها في حفلها المقام حاليا بجدة، وسط حفاوة وترحيب كبير من الجمهور، الذين شاركوها الغناء لمصر.

وحرصت شيرين قبل غناءها أن تطلب من العازفين إجادة العزف وقالت "قسم كدا علشان نغني لأم الدنيا" وهو ما قوبل بتصفيق وترحاب كبيرة، خاصة في ظل حالة التحفز الشديدة التي أبداها بعض الجمهور السعودي أثناء متابعتهم لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب المقام حاليا بجدة.

وبادر عدد كبير منهم بنشر تدوينات علي موقع تويتر، متوقعين فيها تعرض الفنانة شيرين لهجوم في حال وجهت كلمة للحضور تشكرهم فيها، كما حدث مع الفنان محمد فؤاد في حفله الأخير بالمملكة العربية السعودية، حينما قال "الشعب السعودي هو اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم"، الأمر الذي عرضه لحملة هجوم شديدة علي مواقع التواصل الإجتماعي وتوجيه اتهامات كثيرة له، لكن شيرين تعاملت مع الموقف بذكاء شديد، دون أن تدلي بتصريحات تأتي بنتائج عكسية كعادتها.



وحقق حفلها الغنائي اليوم نجاحا مكبيرا وصل لدرجة أن الجمهور هتف لها " بص شوف شيرين بتعمل ايه" واشاد الجميع بإطلالتها الأنيقه، وبتألقها في الغناء، وكان هناك تفاعل كبير بين شيرين والجمهور، وغنت لهم أغنية" سيرة الحب" لأم كلثوم، اضافة لمجموعة من أحلي أغانيها.



