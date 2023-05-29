البرلمان الأوكراني يقر عقوبات على إيران بسبب دعمها العسكري لروسيا

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أقر البرلمان الأوكراني، اليوم الاثنين، عقوبات على إيران بسبب دعمها العسكري لروسيا، وذلك بحسب ما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها.

وأمس الأحد، قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى البرلمان مشروع قرار للموافقة على مقترح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بشأن فرض عقوبات ضد إيران لمدة 50 عاما.

ووفقا لموقع البرلمان الأوكراني، تم تقديم الوثيقة بالفعل لتنظر فيها قيادات البرلمان ولجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات.

وجاءت الوثيقة المنشورة على موقع البرلمان الأوكراني تحت اسم «للموافقة على قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني» بشأن تطبيق الإجراءات التقييدية الاقتصادية الخاصة وغيرها من التدابير التقييدية ضد إيران، وبحسب ملحق بالوثيقة فإن العقوبات ستفرض لمدة 50 عاما.

وقال زيلينسكي إن إيران باعت أكثر من 1000 طائرة بدون طيار ضمن «أسلحة أخرى» لروسيا.

وأمس الأول السبت، أعلن زيلينسكي، فرض عقوبات اقتصادية وتقييدية بناء على قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ضد 51 مواطنا و220 كيانا في روسيا وإيران ودول أخرى.