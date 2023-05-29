كشف الفنان تامر هجرس، عن تفاصيل مرضه وإجرائه عملية جراحية دقيقة نتيجة إصابته بالعمود الفقري كادت أن تسبب له شلل.

وأوضح خلال حواره ببرنامج «واحد من الناس»، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الأحد، أنه تعرض للإصابة خلال مشاركته بأحد الأنشطة الترفيهية أثناء تسلقه لأحد الجبال وسقوطه على صخره أثناء النزول.

وتابع حديثه: «أيام الشقاوة كنت بتسلق جبل ووقعت على صخرة وأنا بنزل، والحبل حرق أيديا وبقت على العضم، وحصلي شرخ في العضمة اللي بتمسك الفقرات»، مضيفًا أنه بعد مرور 10 سنوات على هذه الإصابة، اكتشف وجود شرخ وكسر بالعظمة وسقطت أجزاء منها على العصب الموجود في العمود الفقري وكاد أن يدخل في حالة شلل بالقدم.

وأضاف أنه سافر خارج مصر، وخضع لعملية جراحية استغرقت أكثر من 10 ساعات، نظرًا لتعرضه إلى نزيف شديد خلال العملية، وكان من المفترض أن تستغرق 3 ساعات، مؤكدًا أن تجربة المرض غيرت تفكيره ونظرته للحياة وإعادة تقييمه وتقديره لكل الأشياء الموجودة في حياته.

ونوه بأن الصحة مُهمة جدًا للإنسان، ونعمة من الله يجب الحفاظ عليها، مُشددًا أنه حريص على ممارسة الجري والذهاب إلى الجيم بشكل منتظم للحفاظ على جسمه وصحته.

