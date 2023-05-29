هدد الوزير الفرنسي المفوض للشئون الرقمية جان نويل بارو، اليوم الاثنين، بحظر تويتر في الاتحاد الأوروبي في حال انتهاكه القواعد، معربا عن قلقه بشأن التنظيم الأوروبي "المفرط" في مجال الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

جاءت تصريحات جان نويل بارو، في سياق حديثه لإذاعة "فرانس إنفو"، التي قال خلالها: "إذا لم يلتزم تويتر بقواعدنا، فسيتم حظره في الاتحاد الأوروبي في حال تكرار المخالفة".

وأعرب جان نويل بارو عن أمله في أن يلتزم "تويتر" بهذه القواعد الأوروبية بحلول 25 أغسطس، وإلا فلن يكون موضع ترحيب في أوروبا بعد الآن؛ سيتم حظر المنصة من الاتحاد الأوروبي في حالة تكرار المخالفة"، معترفا في الوقت ذاته بأن "تويتر يؤدي دورا مهما في النقاش العام، لكن المعلومات المضللة هي إحدى التهديدات للديمقراطية، على حد تعبيره.

وحول اللوائح الأوروبية المستقبلية بشأن الذكاء الاصطناعي، تناول الوزير الفرنسي، موقف البرلمان الأوروبي الذي ينطوي على "مخاطر إخراج الاتحاد الأوروبي من التاريخ التكنولوجي"، مع اعترافه بالحاجة إلى "وضع إطار عمل" لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الوزير: "في هذه المرحلة، يُعتبر موقف البرلمان الأوروبي مبالغا فيه لأنه يفرض التزامات تدقيق، والتزامات شفافية مفرطة بالنسبة لهذا النوع من النماذج، مثل شات جي بي تي".

وتابع: "نماذج الذكاء الاصطناعي هذه في سباق محموم يجب ألا نتخلف فيه وإلا فإننا سنحبس أنفسنا في عقود من الخضوع التكنولوجي"، داعيا إلى الاستثمار في هذا المجال.