سي إن إن: من المبكر القول ما إذا كان اتفاق ترامب مع إيران أفضل من اتفاق أوباما

رأت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أنه لا يزال من المبكر القول ما إذا كان اتفاق الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع إيران سيكون أفضل من الاتفاق الذي تم إبرامه في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وأوضحت الشبكة في تحليل منشور على موقعها الإلكتروني أنه سبق للرئيس ترامب أن قدم عدة وعود رئيسية بشأن اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأها مع إيران بأنه سيضمن عدم امتلاك طهران أبدا للسلاح النووي، وأن اتفاقه سيكون أفضل من اتفاق الرئيس الأسبق باراك أوباما مع إيران عام 2015.

وبحسب الشبكة الإخبارية الأمريكية، تطرق ترامب إلى اتفاق أوباما في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال، قائلا : اتفاق باراك أوباما مع إيران المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، كان طريقا سهلا وواضحا نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما كانت إيران ستمتلكه قبل ست سنوات، وستستخدمه منذ زمن بعيد.

وأوضح ترامب أن "الاتفاق الجديد مع إيران عكس ذلك تماما، وأنه جدار يمنع امتلاك أي سلاح نووي"، مشيرا إلى أنه "على عكس مدفوعات أوباما التي بلغت مئات المليارات من الدولارات بما في ذلك 1.7 مليار دولار نقدا، لن يتم تبادل أي أموال مع طهران".

وبحسب "سي إن إن"، من المستحيل إجراء مقارنة مباشرة في هذه اللحظة لأن المذكرة التي أعلنها ترامب ليست اتفاقا نوويا طويل الأمد، بل هي اتفاق لوقف الحرب.

ونوهت أيضا بأنه في عهد أوباما، كانت الولايات المتحدة جزءا من تحالف دولي توصل إلى اتفاق مع إيران للحد من برنامجها النووي، موضحة أن المراقبين الدوليين تحققوا من التزام إيران، كما تمكنت طهران من الاستفادة من ثروتها النفطية.

وأشارت إلى أن ترامب قام بتمزيق ذلك الاتفاق خلال ولايته الرئاسية الأولى. وبعد ذلك انسحبت إيران أيضا من الاتفاق، ثم بدأت في تسريع تخصيب اليورانيوم.

ورأت الشبكة الإخبارية أن اتفاق ترامب الحالي مختلف جدا، إذ سيوقف هذا الاتفاق الأعمال العدائية بين البلدين ويعيد فتح مضيق هرمز. ومن المتوقع أن توقف الولايات المتحدة حصارها للموانئ الإيرانية، بينما ستسمح إيران بمرور حركة الشحن عبر المضيق.

وتابعت: "من المرجح أن يتم التفاوض لاحقا على اتفاق أطول أمدا للحد من الطموحات النووية الإيرانية".

وأشارت إلى أنه غالبا ما اشتكى ترامب من أن اتفاق أوباما تضمن نقل أموال نقدية من الولايات المتحدة إلى إيران. لكن ذلك كان في الواقع تسوية لنزاع طويل الأمد يتعلق بأسلحة اشترتها طهران من واشنطن قبل اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979.

وقالت "سي إن إن" إنه يبقى من غير المعروف ما هي العناصر المالية التي يتضمنها اتفاق ترامب مع إيران".