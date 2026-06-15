كييف تعلن إسقاط 50 صاروخا و582 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 50 من أصل 70 صاروخا و582 من أصل 611 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي واسع خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات واسعة على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 70 صاروخا من طرز مختلفة تم إطلاقها من شبه جزيرة القرم ومناطق بريانسك وكورسك وفولوجدا الروسية، بالإضافة إلى 611 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من عدة مناطق روسية، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأشار البيان، إلى أن الهدف الرئيسي للهجوم كان العاصمة كييف، فيما استهدفت الصواريخ أيضا مدينتي دنيبرو وخاركيف.

وكشف البيان، عن صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أو عطلت 582 طائرة مسيرة روسية من طرز مختلفة، و50 صاروخا من بينها خمسة صواريخ مضادة للسفن من طراز 3إم22 زيركون، و15 صاروخا باليستيا من طراز إسكندر-إم / إس-400، و30 صاروخ كروز من طراز خ-101 / إسكندر-كيه.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.