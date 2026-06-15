ترامب يهدد بفرض رسوم بنسبة 100% على واردات الخمور من فرنسا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "لن يجد مفرا" من فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الخمور الفرنسية، إذا لم تتراجع فرنسا عن فرض الضريبة الرقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.

وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست الأمريكية "طلبت منه (الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون) عدم فرض رسوم على الشركات الأمريكية، وإذا فرضوا الرسوم لن يكون أمامي خيار سوى فرض رسوم بنسبة 100% على كل واردات الشمبانيا والخمور من فرنسا".

وأضاف "كل ما على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فعله هو التخلي عن ضريبة المبيعات، حتى لا يتعرض لهذا النوع من الضغط".

ومن المقرر أن يصل الرئيس ترامب إلى إيفيان-لي-بان في فرنسا اليوم الاثنين لحضور اجتماعات قمة مجموعة الدول السبع في وقت يتزايد فيه حذر قادة العالم تجاه السياسات التجارية للولايات المتحدة.

يذكر أن الحكومة الفرنسية قررت زيادة الضريبة على الخدمات الرقمية من 1% إلى 6% في ميزانية العام المالي الحالي. ويقول ماكرون إن هذه الضريبة مؤقتة تستهدف المساهمة في خفض عجز الميزانية العامة للدولة في الوقت الحالي.