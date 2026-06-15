9 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى جراء هجمات روسية على أوكرانيا خلال الليل

قال مسئولون أوكرانيون، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، إن موجة جديدة من الهجمات الروسية على أوكرانيا خلال الليل أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص، وتسببت في اندلاع حريق في الكنيسة الرئيسية لمجمع دير "كييف بيشيرسك لافرا"، المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، في كييف.

وأكد رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة كييف تيمور تكاتشينكو، أن الهجوم ألحق أضرارا جسيمة بموقع الدير التاريخي الذي تملكه الدولة الأوكرانية.

وأظهرت صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب على سطح كاتدرائية رقاد السيدة العذراء، وهي الكنيسة الرئيسية في المجمع.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، وقوع تسعة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت تقارير إعلامية، استنادا إلى معلومات أولية، أن القوات الروسية استخدمت أكثر من 50 صاروخا ونحو 500 طائرة مسيرة في الهجمات.

وشنت روسيا، ضربات صاروخية على كييف خلال الليل، وسمع دوي حوالي عشرين انفجارا في وسط المدينة، يعتقد أنها ناجمة عن أنظمة الدفاع الجوي، وفقا لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأكد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، تسجيل ضربات في ثلاث مناطق بالعاصمة، مما أسفر عن إصابة 23 شخصا على الأقل وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي واندلاع حرائق.

وأفادت تقارير، باندلاع النيران في نحو 30 مركبة.

وأضاف كليتشكو، أنه جرى تسجيل أكثر من 40 إضرابا في العاصمة، مشيرا لاحقا إلى مقتل أربعة أشخاص حتى الآن.

ويعد دير "كييف بيشيرسك لافرا" الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت موطنا لشبكة من الكهوف تحت الأرض التي تحتوي على بقايا مومياوات لرهبان أرثوذكس، وهو مدرج ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1990، وتقع العديد من المتاحف داخل المجمع.

ويستمر استخدام ما يسمى بالقسم السفلي من قبل الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية على الرغم من الضغوط التي تمارسها الدولة، وحتى العملية الروسية الشاملة في عام 2022، كانت الكنيسة تعتبر نفسها جزءا من بطريركية موسكو، لكنها قطعت علاقاتها مع موسكو منذ ذلك الحين.