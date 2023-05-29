سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اصل بنك الشعب (المركزي) الصيني ضخ السيولة النقدية في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن البنك نفذ عمليات إعادة شراء عكسي (ريبو عكسي) بقيمة 25 مليار يوان (54ر3 مليار دولار) بفائدة قدرها 2% لضخ السيولة في النظام المالي.

وتستهدف هذه الخطوة بحسب بيان للبنك المركزي المحافظة على استقرار مستوى السيولة النقدية في النظام المالي في نهاية الشهر.

يذكر أن عملية الريبو العكسي هي عملية مالية يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال عطاءات تقدمها البنوك، مع اتفاق على إعادة بيع هذه الأوراق إلى البنوك مرة أخرى.