بايدن ورئيس مجلس النواب يتوصلان إلى اتفاق لرفع سقف الدين الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، التوصل إلى اتفاق مع كيفن مكارثي الرئيس الجمهوري لمجلس النواب الأمريكي لتجنب إفلاس الولايات المتحدة.

وقال بايدن، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه في السابق لم يكن هناك سوى حديث عن "اتفاق مؤقت.. توصلت أنا ومكارثي إلى اتفاق بين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) بشأن ميزانية ستتجنب السيناريو الأسوأ وهو إعلان التخلف عن سداد الديون لأول مرة في تاريخ بلادنا".

وأضاف بايدن أن الاتفاق "نبأ سار" للشعب الأمريكي، ودعا الكونجرس إلى تمرير الاتفاق على الفور لزيادة سقف الدين الأمريكي حتى عام 2025 مقابل خفض كبير في الإنفاق العام. ومن المقرر التصويت على الاتفاق في مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن مجلس الكونجرس في الولايات المتحدة يضع سقفا للدين العام بشكل غير دوري ويحدد كم الأموال التي يمكن للحكومة اقتراضها. ووصل الدين الأمريكي حاليا إلى السقف المقرر، في حين لجأت وزارة الخزانة إلى الاحتياطيات المالية لسداد الالتزامات، لأنها لا تستطيع الاقتراض مجددا لسداد القروض المستحقة.

ولزيادة سقف الدين العام يحتاج الرئيس بايدن وحزبه الديمقراطي إلى موافقة الحزب الجمهوري الذي يستحوذ على الأغلبية في مجلس النواب. ويعارض الجمهوريون زيادة سقف الدين العام دون الاتفاق على خفض كبير في الإنفاق الحكومي.

وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أنه بدون زيادة سقف الدين العام بحلول 5 يونيو المقبل لن تتمكن الولايات المتحدة من سداد التزاماتها المالية.

وبسبب الخلاف بشأن سقف الدين العام ألغى الرئيس بايدن زيارته إلى أستراليا وغينيا الجديدة في وقت سابق من الشهر الحالي.