 تحطم طائرة عسكرية من نوع إف 35 في ولاية نيومكسيكو الأمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحطم طائرة عسكرية من نوع إف 35 في ولاية نيومكسيكو الأمريكية

وكالات
نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 5:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 5:01 ص

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن طائرة عسكرية من نوع "إف 35" تحطمت بعد قليل من إقلاعها في ولاية نيومكسيكو الأمريكية.

وحسب التقارير الواردة، وقع الحادث يوم الثلاثاء بالقرب من مطار ألبوكيركي في الولاية المذكورة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن السلطات قولها، إن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا أو إصابات، باستثناء الطيار الذي كان الشخص الوحيد على متن الطائرة وتمكن من القفز بمظلته.

وقال رجال الإطفاء إن الطيار نقل إلى المستشفى وهو بحالة خطيرة.

ولم تعرف أسباب تحطم الطائرة على الفور. وتعمل الشرطة وفرق الإطفاء في مكان الحادث.

وجدير بالذكر أنها من أحدث الطائرات المقاتلة الأمريكية، وتبلغ قيمتها ما بين 80 و110 ملايين دولار.


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