كولومبيا تدعو الأمم المتحدة لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة

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دعا الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة إلى التحرك لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة.

وقال بيترو، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "لا يوجد بديل آخر غير قوات أممية لحفظ السلام في قطاع غزة. وستكون كولومبيا جزءا من هذه القوات"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

كما عبر عن دعمه لفلسطين بنقل الأخبار التي تدين إسرائيل من حسابه الشخصي على منصة "إكس" بعد الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم للنازحين الفلسطينيين في مدينة رفح جنوبي غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب "المجازر" في رفح في منشوره، أمس الثلاثاء.

وسبق أن أعلنت كولومبيا في 3 مايو الجاري قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل رسميا، بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني في غزة.

واستشهد 73 نازحاً جراء 3 مجازر إسرائيلية استهدفت خيامهم في مناطق بغربي رفح الفلسطينية زعمت تل أبيب أنها "آمنة"، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.



