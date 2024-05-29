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رسميًا.. كومباني مديرا فنيا لبايرن ميونخ

محمد عبد المحسن
نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 6:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 6:44 م

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني التعاقد مع البلجيكي فينسنت كومباني، لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا للألماني توماس توخيل.

بايرن ميونخ أعلن في وقت سابق رحيل المدرب توماس توخيل، بعد خروج الفريق بموسم صفري دون ألقاب.

وكتب بايرن في بيان رسمي: «تعاقد النادي مع كومباني، حيث وقع المدرب البالغ من العمر 38 عامًا، عقدا حتى 30 يونيو 2027».

وقال فينسنت كومباني في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «متحمس لخوض التحديات مع النادي، إنه لشرف كبير أن أكون جزءًا من البايرن».

وأضاف: «بايرن ميونخ مؤسسة في كرة القدم الدولية، وكمدرب يجب أن تعبر عن شخصيتك، وأنا أحب امتلاك الكرة والإبداع، وعلينا أن نكون عدوانيين في الملعب ونتحلى بالشجاعة».

وأتم: «أنا الآن متحمس للأشياء الأساسية وهي العمل مع اللاعبين وتكوين فريق، فعندما تكون الأساسيات راسخة، سيأتي النجاح».

وسبق لكومباني، لاعب مانشستر سيتي السابق، تدريب فريقي أندرلخت البلجيكي وبيرنلي الإنجليزي.


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