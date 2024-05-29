قفزة هائلة في السيولة النقدية التي يضخها البنك المركزي الصيني في النظام المصرفي

سجلت السيولة النقدية التي ضخها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في النظام المصرفي عبر آلية إعادة الشراء العكسية قفزة هائلة اليوم حيث ضخ 250 مليار يوان (15ر35 مليار دولار) لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%، بعد أسابيع من ضخ ملياري يوان يوميا عبر نفس الآلية

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف سجل اليوان الصيني تراجعا جديدا أمام الدولار في تعاملات اليوم. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 1106ر7 يوان لكل دولار بتراجع قدره 5 بيب عن سعره أمس وكان 1101ر7 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.