قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود غدا الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنه يسود ليلا وفي الصباح الباكر، طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن والمحافظات المصرية:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 21

العاصمة الإدارية 32 20

الإسكندرية 28 19

شرم الشيخ 36 26

أسوان 39 26

الأقصر 39 26