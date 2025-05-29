وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ بني سويف الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات على أرض المحافظة.

وفي بداية اللقاء، ناقشت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ بني سويف النتائج التي حققتها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ26 لإزالة التعديات بالمحافظة، والتي انطلقت في 10 مايو الجاري، ووجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية الحفاظ على الأراضي المستردة من أملاك الدولة بالتنسيق بين المحافظة وجهات الولاية المختلفة لعدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، والتعامل بكل حسم وعدم التهاون مع أي تعديات أو مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم انتظام العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، وتحقيق المرحلة الأولى للمستهدفات التي تم وضعها قبل انطلاق الحملة.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية خلال اللقاء الموقف التنفيذي لملفات التصالح على بعض مخالفات البناء واستخراج تراخيص البناء للمواطنين على أرض المحافظة، وشددت د. منال عوض على ضرورة تقديم كل التسهيلات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح، وسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات والخطوات اللازمة، والتعاون كفريق واحد لمضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف، والتغلب على أي عقبات، وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين.

كما حرصت الدكتورة منال عوض على متابعة استعدادات المحافظة مع الدكتور محمد هاني لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة فتح المجازر الحكومية للمواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي في المدن الرئيسية أو المراكز لخدمة الأهالي، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وضمان جودة اللحوم.

وأوضح محافظ بني سويف أنه يقوم بجولات ميدانية لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين واستقرار الأسعار، والتوسع في المعارض والمنافذ لتوفير الاحتياجات بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى تكليف مديريات التموين بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، فضلًا عن حملات النظافة، ومتابعة التيسيرات على المواطنين فيما يخص ذبح الأضاحي.

وشهد الاجتماع متابعة الدكتورة منال عوض مع محافظ بني سويف مستجدات الموقف التنفيذي لسير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرى مركزي ناصر وببا، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية ساهمت في إحداث طفرة في مستوى وجودة الخدمات بقرى المحافظة، موجهة بسرعة تشغيل المشروعات الخدمية المنتهية أمام المواطنين للاستفادة منها.

واستعرض الدكتور محمد هاني موقف التنفيذ ونسب الإنجاز للمشروعات الجارية، والموقف الحالي للمشروعات المنتهية، وتلك التي تحتاج لبعض الإجراءات لتسريع وتيرة العمل بها، لسرعة الانتهاء منها وتسليمها، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة في هذا الشأن