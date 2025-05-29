آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، الأربعاء، مطالبين بإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس، وذلك تزامنا مع مرور 600 يوم على أسرهم.

وتجمعت الحشود في "ساحة الرهائن" وسط المدينة للفت الانتباه إلى مصير الرهائن.

وقالت والدة الرهينة ألون أوهل في كلمة ألقتها: "الليلة نعد 600 يوم بدونكم، وأنتم تعدون الثواني... ما يقارب 52 مليون ثانية".



وقبيل المظاهرة، اندلعت مشاهد فوضوية بين المحتجين والشرطة، ووفقا لموقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، تم توقيف نحو 20 شخصا بعد أن اقتحموا مقر حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأغلقوا شوارع قريبة.

ولا يزال هناك 58 رهينة في غزة، معظمهم ليسوا على قيد الحياة.