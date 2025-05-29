جيش الاحتلال يطالب مدير مستشفى العودة في تل الزعتر شمال غزة بالإخلاء

.طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدير مستشفى العودة التي تتواجد في منطقة تل الزعتر، شمال قطاع غزة، بـ«الإخلاء».

ويأتي قرار الإخلاء بعد أيام من استهداف المستشفى ومحطيه بإطلاق النار والقصف، وفي ظل الأزمة الصحية الخطيرة في غزة وشمالها، جراء تدمير المستشفيات واستهداف القطاع الطبي.

وقالت شبكة «قدس» الإخبارية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن المستشفى بداخله ما لا يقل عن 160 شخصًا، بينهم كوادر طبية ومرضى وجرحى.

عاجل| جيش الاحتلال يطالب مدير مشفى العودة بإخلاء المشفى التي تتواجد في منطقة تل الزعتر، شمال قطاع غزة.



- قرار الإخلاء يأتي بعد أيام من استهدافه ومحطيه بإطلاق النار والقصف وفي ظل الأزمة الصحية الخطيرة في غزة وشمالها جراء تدمير المستشفيات واستهداف القطاع الطبي.



- المستشفى بداخله… — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 29, 2025

ويواصل الاحتلال حربه بعد أن انقضت 600 يوم منذ بدئه حرب الإبادة على غزة، وإغلاقه المعابر ومنعه إدخال المساعدات في ظل شبح المجاعة الذي أودى بحياة عدد من أطفال القطاع.

ومنذ 18 مارس الجاري، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ويرتكب الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 177 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلًا عن دمار كبير في البنية التحتية والمنازل.