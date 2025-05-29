أنقرة: لن نسمح مع دمشق بفرض أجندات انفصالية في سوريا

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أكدت مصادر بوزارة الدفاع التركية، أن أنقرة وبالتعاون مع دمشق لن تسمح بفرض أي أجندات لا مركزية أو انفصالية في سوريا.

جاء ذلك ردا على أسئلة صحفيين، الخميس، بعد إحاطة إعلامية داخل قاعدة جوية في ولاية أسكي شهير وسط البلاد.

ولفتت المصادر إلى قرار إنشاء مركز عمليات مشترك من قبل 5 دول لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وتقرر إنشاء مركز العمليات المشترك خلال اجتماع عقد في الأردن بمشاركة وزراء خارجية تركيا والعراق وسوريا ولبنان بجانب البلد المضيف في 9 مارس الماضي.

وقالت المصادر إن الجانب السوري وجه في هذا الصدد دعوة لوحدة التنسيق المكونة من تركيا وسوريا والأردن للبدء بمهامها في دمشق، وتم ذلك بالفعل في 19 مايو الجاري.

وأضافت: "قمنا بدورنا بتعيين الموظفين لوحدة التنسيق، ونتابع بعناية مسار الاتفاق (المبرم في مارس الماضي) بين الحكومة السورية الجديدة وقسد لضمان الاستقرار والأمن الإقليميين".

وشددت على أن تركيا تدعم أي خطوة إيجابية لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، وتؤكد في نفس الوقت ضرورة أن تكون هذه العملية شفافة وشاملة وتأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف.

وأوضحت أن موقف تركيا لم يتغير بشأن ضرورة أن يكون الجيش السوري هو الهيكل العسكري الوحيد في سوريا، ودمج تنظيم "قسد" في الجيش.

وأضافت: "يجب التذكير مرة أخرى بأنه وبالتعاون مع الحكومة السورية لن يُسمح بفرض أجندات لا مركزية أو انفصالية في سوريا".