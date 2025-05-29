 زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران


نشر في: الخميس 29 مايو 2025 - 7:32 ص | آخر تحديث: الخميس 29 مايو 2025 - 7:32 ص

ضرب زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريختر، ليل الأربعاء/ الخميس، منطقة تبعد نحو 124 كيلومترا جنوب شرق قرية "كوه سفيد" بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال عند الساعة 0030 صباحا بتوقيت إيران المحلي (2100 بتوقيت جرينتش)، على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض. وجرى تحديد مركز الزلزال عند دائرة عرض 257ر28 درجة شمالا وخط طول 342ر57 درجة شرقا.

ولم ترد حتى اللحظة تقارير رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

يشار إلى أن إيران تقع على خطوط صدع زلزالية نشطة، وتشهد نشاطا زلزاليا متكررا.
 

 
 


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