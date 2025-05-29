أكد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي أن هدفه أمام فاركو أمس الأربعاء كان هو الأفضل له، مُشيرًا إلى أن وسام أبو علي، زميله في الفريق تبادل معه المراكز، لتسهيل إحرازه الهدف.

وقال إمام عاشور في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر تو: "عماد النحاس إضافة كبيرة لنا، كان أهم شيء لديه أن يكون اللاعبون قريبون من بعضها البعض، وجعل جميع اللاعبين يدخلون في أجواء المباريات".

وأضاف: "اللاعبون يحبونني؟ هذا أهم شيء.. أنا أتعامل بشكل جيد معهم، لذا يبادلونني نفس الأمر، منذ دخولي الأهلي، الجميع كان يساعدني، ويريدونني نجاحًا".

وتابع: "هدفي أمام فاركو هو أفضل هدف سجلته.. اللاعبون في الملعب إن كانوا في الملعب أو على مقاعد البدلاء يريدونني أن أسجل هدفًا.. كنت مذهولًا.. لم أرَ ذلك من قبل".

وأتم إمام عاشور تصريحاته قائلًا: "وسام أبو علي قال لي في الدقيقة 80 إنني سنتبادل للأماكن حتى أتمكن من تسجيل.. لعبت في مركز رأس الحربة، وتوجه هو إلى مركز الجناح.. وسام أبو علي لعب مكاني، وكنت أعلم أن حسين الشحات سيمرر لي الكرة".