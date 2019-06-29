ترامب يصل إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات مع مون

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية ، اليوم السبت ، قادما من اليابان بعد مشاركته في قمة العشرين وذلك لإجراء محادثات مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، ومن المرجح أن يقوم بزيارة تاريخية إلى المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وهبطت طائرة ترامب في قاعدة أوسان الجوية بإقليم جيونجي، وهي القاعدة الجوية الأمريكية الرئيسية في كوريا الجنوبية ثم انتقل على متن مروحيته الرئاسية إلى قاعدة يونجسان الجوية الأمريكية وسط العاصمة سول، وتوجه إلى القصر الرئاسي حيث أقام مون مأدبة عشاء على شرفه، حسبما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وفي اليوم الثاني من زيارة ترامب، غدا الأحد، من المخطط أن تجري محادثات القمة الكورية الأمريكية في الساعة الحادية عشر قبل الظهر، وهي الثانية من نوعها بعد تنصيب مون، وبعد 80 يوما من انتهاء محادثاتهما الأخيرة في واشنطن في أبريل.

وستجري المحادثات الثنائية والموسعة كما ستقام مأدبة الغداء يليها مؤتمر صحفي مشترك.

ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان سبل تعزيز التحالف الكوري الجنوبي والأمريكي وسبل تعزيز التنسيق من أجل تحقيق التفكيك النووي في شبه الجزيرة الكورية بصورة عميقة، فيما يتركز الاهتمام الأكبر خلال زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية هذه المرة حول زيارته إلى المنطقة المنزوعة السلاح.

وتتسلط الأضواء على رسالة الرئيس ترامب التي من المتوقع أن يدلي بها أثناء الزيارة بشأن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية والسلام، كما جذبت زيارة ترامب إلى كوريا اهتمام العالم بعد أن اقترح لقاء مفاجئا في المنطقة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون .