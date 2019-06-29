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الخارجية العراقية: ننتهج رؤية دبلوماسية متوازنة في مرحلة ما بعد داعش

إيفون مدحت
نشر فى : السبت 29 يونيو 2019 - 7:57 م | آخر تحديث : السبت 29 يونيو 2019 - 7:57 م

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن الرئيس العراقي استقبل اليوم وفدًا من مجلس الأمن بالعاصمة بغداد؛ تلبيةً لدعوة الحكومة لإثبات قوة واقتدار وتوازن العراق الجديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الدبلوماسية العراقية تنتهج رؤية متوازنة وحكيمة في مرحلة ما بعد داعش، تقوم على التنمية والاستثمار وإعادة الاعمار والاستقرار.

وأوضح أن أعضاء مجلس الأمن عقدوا سلسلة لقاءات مع مسؤولي العراق، وأشادوا بالدور الكبير الذي تلعبه البلاد في المرحلة الراهنة والموارد الحيوية والاستراتيجية الكبيرة التي تؤهلها لأن تأخذ دورها الإقليمي مرة أخرى، مؤكدًا انفتاح بغداد على عمقها العربي بعد القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي.

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