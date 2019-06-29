الديمقراطيون يحذرون ترامب من تنازلات مع هواوي

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حذر الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي الرئيس دونالد ترامب، من تقديم تنازلات لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات في جهود حل النزاع التجاري مع الصين.

وكتب زعيم كتلة الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، على موقع تويتر اليوم السبت، قائلًا: "هواوي واحدة من الروافع القليلة الفعالة التي يتعين علينا أن ندفع بها الصين لأن تكون عادلة في ممارساتها التجارية".

أضاف شومر أن اتفاق ترامب "سيقوض بشكل كبير قدرتنا على تغيير الممارسات الصينية غير العادلة."

وكان ترامب وافق اليوم السبت خلال قمة العشرين في أوساكا اليابانية على السماح مبدئيا للصين بتصدير منتجات هواوي ثانية إلى أمريكا.

وسيتم خلال الأيام المقبلة مناقشة ما إذا كانت المجموعة التجارية العملاقة ستحذف من القائمة الأمريكية السوداء أم لا.

كان الرئيس ترامب الذي ينتمي للحزب الجمهوري صنف في مايو الماضي مجموعة هواوي كخطر على الأمن الأمريكي، وأصدر قرارًا بتقليص صفقات الشركات الأمريكية معها بصورة حادة.

من جهة أخرى حذر السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، أمس الجمعة، من إدراج موضوع هواوي في المفاوضات لأن الشركة "تعد تهديدًا للأمن القومي الأمريكي" على حسب وصفه.