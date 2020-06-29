إصابة جديدة بكورونا في الدوري الإنجليزي

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم، الإثنين، تسجيل حالة إيجابية واحدة خلال الفحوص الأخيرة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين اللاعبين وأطقم الأندية.

وبهذه الحالة يرتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البريميرليج إلى 19 حالة منذ بدء الفحوص الشهر الماضي.

واستأنف الدوري الممتاز موسمه في وقت سابق هذا الشهر بعد 100 يوم من التوقف بسبب الوباء كما لعبت مباريات دور الثمانية بكأس الاتحاد الانجليزي، وضمت 8 أندية من الدوري الممتاز، في مطلع الأسبوع.

وأضافت الرابطة في بيان: "يمكن أن يؤكد الدوري الممتاز اليوم أنه بين يومي الإثنين 22 والأحد 28 يونيو خضع 2250 لاعبا وعضوا بأطقم الأندية لفحوص كوفيد-19 وظهرت حالة إيجابية واحدة".

ولم تكشف المسابقة عن هوية المصاب أو النادي الذي ينتمي له.

ومنذ عودة التدريبات التي تشمل احتكاكات جسدية الشهر الماضي بدأت فحوص كورونا في 17 مايو، وأجرت الرابطة 11 جولة للفحوص حتى الآن.