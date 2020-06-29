محكمة فرنسية تصدر اليوم حكما ضد رئيس الوزراء السابق فيون في اتهامه بمنح زوجته وظيفة وهمية

تصدر محكمة فرنسية اليوم الاثنين، حكمها في قضية رئيس الوزراء السابق من التيار المحافظ فرانسوا فيون، 66 عاما، المتهم بمنح زوجته وظيفة وهمية مدفوعة الأجر من الأموال العامة.

وظهرت المزاعم لأول مرة عندما كان فيون يتصدر استطلاعات الرأي في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2017. لقد دمرت تلك المزاعم طريقه نحو الرئاسة، وفتحت الطريق في نهاية المطاف أمام انتصار إيمانويل ماكرون من تيار الوسط.

وقد طلب المدعون من المحكمة إصدار حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، على فيون، الذي يواجه اتهاما بالاختلاس من بين اتهامات أخرى.

وسعوا للحصول على عقوبات مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات لزوجته بينيلوب المولودة في بريطانيا، وسنتين لزميل سياسي الذي احتفظ بها كمساعدة برلمانية بعد توليه مقعد فيون في الجمعية الوطنية.

ونفى فيون ارتكاب أي مخالفات ويصر على أن بينيلوب عملت بالفعل كمساعد برلماني للرجلين خلال الفترة محل القضية، بشكل رئيسي من 1998 حتى عام 2007.

وطلب محامو فيون الأسبوع الماضي من المحكمة استئناف جلسات المحاكمة التي انتهت في مارس.

ودفعوا بأن التعليقات الأخيرة التي أدلى بها المدعي العام السابق في القضية، في شهادة أمام لجنة برلمانية بشأن استقلالية القضاء، ألقت ضوءًا جديدًا على "الخلل" في التعامل مع القضية.

يشار إلى أنه إذا أدانت المحكمة أي من المتهمين، فإنها ستعلن عادة الحكم في نفس الوقت. ويمكن استئناف حكمها.