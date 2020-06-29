تفضل بعض السيدات النوم بشكل منفصل بعد الزواج كنوع من الحرية أو لوجود أطفال وسط الرغبة في عدم إزعاج الزوج ليلًا حتى يحصل على قسط جيد من الراحة ليكون قادرًا على استكمال عمله صباحًا.

وعلى الرغم من رؤية بعضهن أن النوم بعيدًا عن الزوج شئيًا جيدًا إلا أنهن لا يعرفن الأشياء السلبية مقابل ذلك.

يقول الدكتور هينينج جوهانز دروز، كبير الأطباء في مركز الطب النفسي التكاملي بألمانيا، إن مشاركة الزوجين لسرير واحد له مميزات عديدة وذلك استنادًا على دراسة ركزت فيها على تأثير النوم بجانب الشريك على مستوى النوم والصحة العقلية.

وأضاف أن نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة "فرونتيز" الطبية الأمريكية، كشفت عن أن الأزواج الذين ينامون معًا تزداد لديهم حركة العين السريعة مقارنة بالنوم الفردي للشركاء، موضحًا أن حركة العين هذه تفيد في تعزيز الذاكرة وزيادة العاطفة مما يرفع من مستوى التفاهم وهذا يفيد في التخلص من المشكلات الزوجية سريعًا، وبذلك يكون النوم سببًا من أسباب السعادة الزوجية.

وأشار إلى أن النتائج التي أثبتت أيضًا تحسن الصحة العقلية للزوجين والمهارات الإبداعية للدماغ استندت على قياس كل ما يخص نوم الزوجين بشكل منفصل وفي سرير واحد باستخدام تقنية التصوير المتعدد المزدوج المتزامن وهو طريقة دقيقة في الطب النفسي لالتقاط موجات الدماغ وحركة الجسم والتنفس وتوتر العضلات ونشاط القلب خلال النوم- وفقًا لجريدة "فيري بريس جورنال" الهندية اليومية.

وأكد أن الأزواج أجابوا على استبيان خلال الدراسة، مصمم لقياس درجة الحب بينهم وكيف يؤثر على حديثهم اليومي وحياتهم الزوجية بشكل عام ومدى تماسكهم ببعضهم البعض خلال الأزمات، واتضح من الإجابات أن من ينامون بجانب بعضهم البعض كان لديهم تماسك أكبر وحياة هادئة أكثر مقارنة بالمنفصلين.

وقال إنه يخطط لدراسة ثانية تركز على النوم أيضًا ولكن عند كبار السن والشركاء الذين يعانون من الأمراض لاكتشاف كيف يؤثر ذلك على الصحة ودرجة تحمل كل طرف للآخر.