أعلن مدعي عام طهران علي القاصي مهر، اليوم الاثنين، أن إيران أصدرت أمر اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و35 آخرين فيما يتعلق بقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني وطلبت مساعدة الشرطة الدولية (الإنتربول).

وقال مهير إن طهران تتهم ترامب وأكثر من 30 آخرين بالتورط في الغارة الجوية التي نفذت في 3 يناير الماضي؛ وأسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني، في بغداد".

وأضاف مهير أن النيابة الإيرانية توجه للرئيس الأمريكي والمتورطين معه تهما مرتبطة "بالقتل والإرهاب".

ولم يكشف مدعي عام طهران عن هوية أي من المتورطين في مقتل سليماني، لكنه شدد على أن إيران ستواصل ملاحقة ترامب قضائيا حتى بعد انتهاء فترة رئاسته.

بدورها، لم تعلق الإنتربول (مقرها مدينة ليون الفرنسية) على الطلب الإيراني، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ووفقا لقواعد عمل الإنتربول، تجتمع لجنة تابعة للإنتربول بعد تلقي أي طلب اعتقال، وتناقش المعلومات المتوفرة بشأن الطلب مع الدول الأعضاء. وليس من الضروري ان يعلن الإنتربول علنا أسماء المطلوب اعتقالهم.

ومن المرجح ألا يوافق الإنتربول على طلب إيران إذ أن دستور الانتربول يمنع المنظمة "من أي تدخل أو أنشطة ذات طبيعة سياسية".