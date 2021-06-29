علقت الكاتبة فاطمة ناعوت، على واقعة دينا هشام المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة البروكيني»، قائلة إنها لم تكن سعيدة بتوقيت نشر الفيديو؛ لأنه يوقف مسار قضية «فتاة الفستان».

وقالت خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إنها تؤيد حرية الإنسان في فعله أي شيء ما لم يؤذي غيره أو وطنه، مضيفة أنها شعرت بنوع من «الدراما» في فيديو دينا.

وأضافت أن الفتاة انتقدت مصر وقارنتها بكندا، متابعة: «مصر تنهض بشكل كبير ولا يمكن نقدها في هذه الحالة، الدولة لم تمنعها من ارتداء البوركيني وإنما المكان هو المسؤول عن ذلك، وتوقيت الفيديو إما مقصود أو حظه سيئ».

من جانبها، ردت والدة الفتاة الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية، على كلام الكاتبة بقولها إن توقيت الفيديو لم يكن مقصودًا نهائيًا، موضحة أن ابنتها صورت الفيديو داخل غرفتها دون ترتيب مسبق.

وأشارت خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إلى أنهم لم يتوقعوا إثارة الفيديو لهذا الكم من الضجة، معلقة: «لا أشعر أنه حظ سيئ، لكنه حظًا جيدًا لظهور وجهين العملة في وقت واحد».

وأكدت أن الفيديو الذي صورته ابنتها لا يستهدف تسييس الأمور بشكل نهائي، فضلًا عن أن رأي الكاتبة ناجم عن سوء فهم للموضوع، قائلة إن ابنتها أتت إلى مصر للزيارة فقط.

يذكر أنه في الأيام الماضية، أثيرت ضجة حول قضيتين «فتاة البوركيني» لمنعها نزول حمام السباحة بمايوه المحجبات في أحد الفنادق، و«فتاة الفستان» التي تعرضت للتنمر أثناء تأديتها الامتحان بسبب ارتدائها فستانًا.