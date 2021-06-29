مصرع طفل غرقا بحمام السباحة أثناء التدريب بالمنيا

لقى طفل مصرعه غرقا بحمام السباحة، اليوم الإثنين، أثناء التدريب بمركز شباب ناصر ملوي، جنوب محافظة المنيا، وتم نقله إلى مستشفي ملوي العام.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بندر ملوي يفيد بمصرع طفل أثناء تدريبه بحمام السباحة الخاص بمركز شباب ناصر ملوي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام.

وانتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث وتبين مصرع الطفل محمد أ ف، يبلغ من العمر 16 عاما، وتم نقلة إلى مستشفى ملوي العام، للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار أن الأهالي انتشلوا قبل أيام جثة طفل لقي مصرعه غرقًا بمياه البحر اليوسفي غرب مركز سمالوط، بعد أن جرفه التيار خلال استحمامه هربا من حرارة الجو.

وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من وحدة مباحث مركز شرطة سمالوط، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تتضمن، عثور الأهالي على جثة طفل طافية على سطح ترعة البحر اليوسفي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، تم انتشال الجثة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات التي قررت استعجال تحريات المباحث حول الظروف والملابسات، والتصريح بدفن الجثة بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وشهد مركز سمالوط يوم 12 يونيو الجاري، غرق طفلين في نهر النيل، أثناء الاستحمام بالقرب من دير السيدة العذراء، هربا من حرارة الجو، تزامنا مع الاحتفال بمولدها السنوي، بشرق النيل.

وبالانتقال والفحص تبين غرق كلا من: "ميلاد وحيد 16 عاما، وروماني ماري 16 عاما"، ويقيمان بقرية نزلة فرج الله التابعة لمركز المنيا،وأنهما كان يسبحان في النهر وجرفهما التيار وغرقا عقب ذلك.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري.