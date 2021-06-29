تفاصيل القبض على رجل الأعمال حسن راتب بقضية نائب «العفاريت»: مول العصابة بملايين الجنيهات

- مصادر مطلعة: القبض علي راتب داخل منزله بمنيل شيحه بالجيزة والتحفظ عليه

- شقيق علاء حسانين اعترف بتمويل رجل الأعمال بملايين الجنيهات علي مدار السنوات الماضية

- النائب السابق تزعم عصابة تضم 17 متهما.. والتنقيب كان في منطقة مصر القديمة ومناطق أخرى





كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل القبض علي رجل الأعمال حسن راتب بتهمة تمويل النائب السابق علاء حسانين للتنقيب عن الآثار.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة للشروق، أن قوة أمنية توجهت في العاشرة مساء أمس لمنزل رجل الأعمال حسن راتب في منيل شيحة بالجيزة، وتم ضبطه والتحفظ عليه في إحدي المقرات الأمنية بالجيزة للعرض الباكر علي جهات التحقيق.

وأشارت إلي أن قرار الضبط جاء تنفيذا لقرار النيابة العامة بعد إقرر شقيق علاء حسانين المتهم الثاني في القضية بأن رجل الأعمال حسن راتب كان يمول عملية التنقيب عن الآثار منذ عدة سنوات بملايين الجنيهات، ومسئولا أيضا عن بيعها خارج مصر.

وذكرت المصادر أنه تم إلقاء القبض على 17 شخصًا كونوا فيما بينهم التشكيل العصابى الذى كان يقوده النائب علاء حسانين، وتواصل النيابة العامة التحقيق معهم، موضحه أن عمليات التنقيب كانت في عدة مناطق ومن ضمنها منطقة مصر القديمة.

وقالت المصادر إن التحقيقات مازالت جارية مع المحبوسين من عصابة نائب الجن والعفاريت، وأمرت الجهات المختصة بسرعة الانتهاء من التحريات فى اتهام رجل الأعمال حسن راتب فى الاتهامات المنسوبة إليه.

وكانت قوات الأمن عثرت على 201 قطعة أثرية مع المتهمين، والعثور على أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها، وجاء من أبرز المضبوطات 36 تمثالا، و52 عملة مختلفة، كما تم ضبط العديد من الأدوات التى استخدمها المتهمين فى التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وضبطت قوات الأمن على 2 لوح خشبى لتابوت منقوش بالهيروغليفية، و36 تمثال مختلفة الأطوال من 8سم، إلى 12 سم، وعدد 4 تمثال أشابثى نصفى تمثال خشبي طوله 40 على هيئة أوزورية، و2 تمثال م البرونز أحدهما مكسور الرأس ورأس تمثال صغير الحجم من البرونز وتمثال خشبى طوله حوالى 10 سم، وتمثال حجرى منقسم لجزئين تمثال لمهرج يرجح أن يعود للعصر اليوناني وتمثال حجرى من الفخار، 52 عملة مختلفة الأشكال يرجح أن تعود للعصور اليونانية والرومانية، و6 عملات من البرونز يرجح أن تعود للعصر اليوناني.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية 3 إبر جراحية يرجح أن تعود للعصر الإسلامى، وعقود بها مجموعة من التمائم تمثل آلهة مختلفة ومجموعة أخرى من التمائم، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية.