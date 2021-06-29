جوجل تطلق موقعا للمساعدة في مكافحة انعدام الأمن الغذائي

ذكرت شركة جوجل أنه تم إطلاق موقع ويب جديد يحمل اسم "فايند فوود سابورت" (Find Food Support) للمساعدة في الوصول إلى مواقع الدعم الغذائي المجاني في الولايات المتحدة، لمكافحة انعدام الأمن الغذائي.



وأفاد موقع "ذا فيرج التقني" بأن "جوجل" يتضمن أداة تحديد مواقع الطعام التي يدعمها تطبيق "خرائط جوجل"، والتي يمكن للأشخاص استخدامها للبحث عن أقرب بنك طعام أو مخزن طعام.



وأشار الموقع إلى أن جوجل تتعاون في هذا الموقع مع مجموعات غير ربحية إلى جانب وزارة الزراعة الأمريكية؛ لتجميع 90 ألف موقع بدعم غذائي مجاني في جميع الولايات الخمسين.