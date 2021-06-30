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مدرب منتخب السلة: وزارة الرياضة وافقت على تجنيس لاعب غير مصري

علي البحيري
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 11:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 12:04 ص

أعلن أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة عن موافقة وزارة الشباب والرياضة على تجنيس أحد اللاعبين للاستعانة به مع منتخب الفراعنة.

وقال مرعي في برنامج الماتش "المنتخب سيبدأ الاستعداد لبطولة الأفرو باسكت بعد اسبوع من الآن، كل اللاعبين سينضمون ماعدا لاعبي الزمالك والاتحاد ممكن نديهم يوم او يومين زيادة".

وأضاف مرعي "مستوى اللاعبين في الدوري بيبشر بمستوى وأداء المنتخب، نملك لاعبين مميزين مثل مهاب ياسر قادرين على تغيير خريطة المنتخب المصري".

وواصل "ملف تجنيس أحد اللاعبين غير المصريين محل البحث واخدنا خطوات ايجابية وفي اتجاه لاختيار لاعب قريبًا".

وأردف "التجنيس مسموح بيه في العالم كله، ومجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة حصل على موافقة من وزارة الرياضة على تجنيس لاعب وسيكون في مركز صانع لعب".


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