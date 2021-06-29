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أعلنت مجموعة جيه.بي مورجان تشيس المصرفية الأمريكية، موافقتها على شراء 40% من أسهم بنك الإنترنت البرازيلي "سي6 بنك"، دون الكشف عن الشروط المالية للصفقة حتى الآن.

يذكر أن "سي6 بنك" البرازيلي تأسس في 2019 كمؤسسة لتقديم كل الخدمات المصرفية رقميا، ويخدم حاليا أكثر من 6 ملايين عميل. ويقدم البنك مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية بما في ذلك الحسابات متعددة العملات وحسابات الادخار وبطاقات الائتمان والاقتراض والخدمات المصرفية السياحية والخدمات الاستثمارية والإقراض للأفراد وكذلك الخدمات المصرفية والتقسيط لصالح الشركات الصغيرة.

يذكر أن جيه.بي مورجان تشيس يعمل في السوق المصرفية البرازيلية منذ حوالي 60 عاما.