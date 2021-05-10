عزمي محيلبة يتوج ببرونزية رماية الإسكيت في دورة ألعاب البحر المتوسط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توج عزمي محيلبة لاعب المنتخب المصري للرماية ببرونزية منافسات الاسكيت بدورة ألعاب البحر المتوسط فى نسختها التاسعة عشر والتى تستضيفها مدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 25 يونيو الجاري حتى 6 يوليو القادم.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط إلى 18 ميدالية متنوعة بواقع 4 ذهبيات و 5 فضيات و8 برونزيات.

كما يضيف محيلبة ميدالية جديدة في تاريخ الرماية المصرية في دورات البحر المتوسط ليصبح إجمالي ميداليات الرماية المصرية في ألعاب البحر المتوسط 17 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و 8 فضيات و 5 برونزيات.

وتضم بعثة الرماية المصرية في البطولة المدير الفني أليساندروا نيكوترا واللاعبين عبد العزيز محيلبة وعزمي محيلبة وأحمد زاهر وماجي عشماوي وسحر طلعت.