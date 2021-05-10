 عزمي محيلبة يتوج ببرونزية رماية الإسكيت في دورة ألعاب البحر المتوسط - بوابة الشروق
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عزمي محيلبة يتوج ببرونزية رماية الإسكيت في دورة ألعاب البحر المتوسط

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 5:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يونيو 2022 - 5:59 م

توج عزمي محيلبة لاعب المنتخب المصري للرماية ببرونزية منافسات الاسكيت بدورة ألعاب البحر المتوسط فى نسختها التاسعة عشر والتى تستضيفها مدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 25 يونيو الجاري حتى 6 يوليو القادم.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط إلى 18 ميدالية متنوعة بواقع 4 ذهبيات و 5 فضيات و8 برونزيات.

كما يضيف محيلبة ميدالية جديدة في تاريخ الرماية المصرية في دورات البحر المتوسط ليصبح إجمالي ميداليات الرماية المصرية في ألعاب البحر المتوسط 17 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و 8 فضيات و 5 برونزيات.

وتضم بعثة الرماية المصرية في البطولة المدير الفني أليساندروا نيكوترا واللاعبين عبد العزيز محيلبة وعزمي محيلبة وأحمد زاهر وماجي عشماوي وسحر طلعت.


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