وزير المالية البحريني: زيارة السيسي للمنامة دافع إضافي تعزيز علاقات البلدين

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للبحرين تأتي كدافع إضافي لتعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات، وبما يعود بالنفع على البلدين وخلق الفرص الواعدة للشعبين الشقيقين.

وقال بن خليفة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، اليوم الأربعاء، إن زيارة السيسي للمنامة دافع إضافي لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وإن قوة ومتانة العلاقات التي تربط البحرين ومصر تستند على أسس متينة، وتحظى بكل الرعاية والاهتمام من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضاف أن هذه العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبحرين تحظى بمتابعة مستمرة ودعم كامل من قبل الحكومة البحرينية برئاسة الأمير حمد بن سلمان آل خليفة.

ونوه بأنه تم توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية مشتركة بين البلدين، في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى القانون والقضاء والقطاع اللوجستي والتنمية الحضرية، والتجارة والاستثمار والسياحة والتربية والتعليم والبيئة.

وذكر أنه تم اليوم الإعلان عن إنشاء اللجنة الحكومية "البحرينية- المصرية" للتعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، حيث ستقوم اللجنة بتحديد أهم التوجهات والأولويات المشتركة في المجال التجاري والاقتصادي والتعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر والبحرين، كما ستلعب دورا هاما في تحديد مشاريع ومجالات التعاون التجاري والاقتصادي في شتى المجالات.

وأشار بن خليفة إلى أنه تم الاتفاق بين شركة ممتلكات البحرين وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية؛ لإنشاء منصة استثمارية مشتركة وذلك للاستثمار المباشر في قطاعات استراتيجية وحيوية كالأمن الغذائي والسياحة والخدمات المالية والرقمية واللوجستية بين مصر والبحرين.

وجدد وزير المالية البحريني التأكيد على أن البلدين سيواصلان العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير مسارات التعاون المشترك نحو آفاق أرحب بما يعكس التطلعات المنشودة ويحقق المصالح المشتركة ويزيد من الاستثمار المتبادل والتجارة البينية في صالح نماء وازدهار البلدان وشعبيهما الشقيقين.