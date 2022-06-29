تحدث أحمد سامي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، عن خسارة فريقه أمام الزمالك، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء بـ الدوري.

وحقق فريق الزمالك الفوز على سيراميكا كليوباترا بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما بـ استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال سامي، في تصريحات في المؤتمر الصحفي، عقب المباراة: «أشكر اللاعبين على الأداء طوال المباراة، كان علينا ضغوط كبيرة، ولا بد أن يكون هناك عدالة في المنافسة بين جميع الفرق»

وواصل: «مباراة متبادلة استحوذنا في الشوط الأول وهدفا للزمالك كانا في الشوط الأول من أخطاء».

وأتم: «أهدرنا 6 فرص بأهداف محققة أمام الزمالك، فريقي كان يستحق ركلة جزاء، والنتيجة لا تدل على سير المباراة».