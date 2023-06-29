الصين تسن قانون العلاقات الخارجية للرد على الهيمنة الغربية

أكدت الصين، حقها في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الجهات الفاعلة الخارجية، وذلك بموجب قانون العلاقات الخارجية، والذي قالت وسائل الإعلام الرسمية، إنه وفر أساسا قانونيا للرد على العقوبات و"الهيمنة الغربية".

ووفقا لقانون العلاقات الخارجية الذي أقرته اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني اليوم الأربعاء، يحق للصين اتخاذ إجراءات مضادة وتشديد الإجراءات ضد الأعمال التي تهدد سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية وتنتهك القانون الدولي أو المعايير الأساسية للعلاقات الدولية.

وفي حين أن الصين لديها سجل من فرض عقوبات انتقامية- مثل العقوبات التي فرضتها على شركتي "لوكهيد مارتن" و"رايثيون تكنولوجيز" الأمريكيتين لبيعهما أسلحة إلى تايوان، أشار القانون إلى هيكل بيروقراطي جديد لفرض الإجراءات المضادة، أو حتى خطوات ردع استباقية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويطالب القانون، الذي تم نشر نصه على موقع حكومي، وكالات الحكومة بتعزيز التنسيق فيما بينهما والتعاون لفرض الإجراءات الانتقامية.