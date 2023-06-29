مدير مضمار هوكنهايم: نتمنى أن يكون لدينا سباق فورمولا-1 دائم في الأعوام المقبلة

أعرب يورن تيسكي مدير مضمار هوكنهايم عن أمله أن يكون هناك سباق فورمولا-1 دائم على مضمار هوكنهايم. وقال إنه يتعين على جماهير فورمولا-1 الألمان الانتظار لوقت أطول لكي تعود سلسلة السباقات في مضماري نوربرج وهوكنهايم.

وقال تيسكي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :" الأمنية تتمثل في أن يكون لدينا سباق مرة أخرى بشكل دائم على مضمار هوكنهايم في السنوات القليلة المقبلة. ولكن مازال الطريق طويلا".

وأضاف:"واقعيا، لا نتحدث عن عامي 2024 أو 2025، ولكن ربما بداية من عام 2026".

ويجري حاليا إعداد التقويم الخاص بسباقات العام المقبل، ولا يوجد ما يشير إلى أن ألمانيا ستكون ضمن هذا التقويم.

وشدد المدير الإداري لمضمار هوكنهايم في بادن فورتمبيرج، جنوب غرب ألمانيا، على أن عودة ألمانيا لاستضافة السباقات يعد أمرا مؤكدا.

وقال تيسكي :"إذا ظل الإطار المالي كما كان في الماضي، وظلت المخاطرة كما كانت في السابق، بالتالي لا تبدو العودة لاستضافة السباقات أمرا واقعيا".

وفشلت أحدث المحاولات لإقامة سباق جائزة ألمانيا الكبرى بسبب نقص التمويل. رسوم الدخول التي تفرضها سلسلة السباقات لم تكن في متناول مشغلي مضماري هوكنهايم ونورنبرج.

وقال تيسكي :" كنا ولانزال في تواصل مع فورمولا-1، ونعمل معا باستمرار لمعرفة ما إذا كانت هناك احتمالية أم لا".

وأردف :"إعادة تمويل رسوم الدخول فقط من خلال بيع التذاكر لم يعد مجديا من الناحية المالية". هذا يعني ضرورة إيجاد مصادر جديدة للعائدات ورعاة.

وكان آخر سباق أقيم في هوكنهايم في عام 2019، عندما تقدمت شركة مرسيدس لتكون الراعي الرئيسي.

بعدها بعام، حصل مضمار نوربرج على حق استضافة أحد سباقات الجائزة الكبرى في وقت قصير بسبب جائحة فيروس كورونا. ومنذ ذلك الوقت لم تنظم ألمانيا أي سباق لفورمولا-1.