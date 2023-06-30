كييف تطلب من سكان شمال شرق البلاد الحدودية الإجلاء من المنطقة

قال الجيش الأوكراني، على تطبيق تليجرام، اليوم الخميس، إن الأفراد المقيمين في منطقة سومي بشمال شرق البلاد، يجب أن يجلوا عنها بسبب القصف الروسي المتواصل.



وقال الليفتنانت جنرال سيرهي ناييف: "أدعو الجميع إلى الفرار لإنقاذ حياتكم"، مضيفا أن السلطات تساعد في عملية الإجلاء.



وأوضح أن روسيا تستخدم راجمات صواريخ ومدفعية وقنابل انزلاقية في المنطقة بشكل يومي.



وأكد ناييف أن "قطاع سومي لا يزال الأخطر في المنطقة الشمالية من العمليات".



وكانت منطقة سومي تخضع بشكل كبير لسيطرة روسية لعدة أسابيع في بداية الحرب.



وفي مايو، تقدمت القوات المدعومة من أوكرانيا من المنطقة إلى منطقة بيلجورود الروسية المجاورة، واشتبكت مع قوات الأمن الروسية، غير أنها تراجعت، بعد فترة وجيزة، إلى الأراضي الأوكرانية.