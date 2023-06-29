أعمال نظافة لكورنيش النيل واحي بالمنيا

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برفع المخلفات وأعمال النظافة للكورنيش والشوارع المتفرعة منه بطول حوالي 6 كيلومترات، مواصلة أعمال النظافة ورفع المخلفات وخاصة الكورنيش بوصفه المتنفس الرئيسى لأبناء المحافظة، وكونه الأيقونة الحضارية لعروس الصعيد.

من جانبه، أعلن اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بكل أحياء المدينة وخاصة منطقة كورنيش النيل، بالإضافة إلى حملات النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية بنزلة حسين ورفع مخلفات الذبح من مجازر قرى بنى محمد سلطان، وصفط الخمار، والمطاهرة البحرية.

وأضاف أنه تم تحرير 20 محضر إشغال بمدينة المنيا، وشملت 15 محضرا بشوارع ابن خصيب، والمحطة، والكورنيش، إلى جانب 5 محاضر إشغال بحى غرب.