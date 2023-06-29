حبس متهمين بحيازة 17 كيلو حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، أمس الأربعاء، حبس شخصين، عاطلين، لهما معلومات جنائية مُسجله، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بحيازة 175 طربة حشيش، تزن 17 كيلوجراما، بقصد الاتجار.

وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا بورود معلومات سرية حول قيام شخصين، محل إقامتهما نطاق دائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية، بالاتجار في المواد المخدرة، خاصة الحشيش، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهما أثناء استقلالهما سيارة في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المخدرات، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وباقتياد المتهمين إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهما كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لمساعدتهما في توزيع المخدرات.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.