تشديدات أمنية على لجان الثانوية العامة بالمنيا عقب ضبط طالب يغش في امتحان الفيزياء

تشهد لجان الشهادة الثانوية بالمنيا، اليوم السبت، تشديدات أمنية وتفتيشية مشددة على لجان الشهادة الثانوية، شاركت فيها لجان تابعة لوزارة التربية والتعليم، خاصةً عقب إعلان وزارة التعليم عن ضبط طالبين يقومان بالغش الإلكتروني في مادة الفيزياء، أحدهما في محافظة المنيا.

وصرح مصدر مسئول بغرفة عمليات متابعة الامتحانات بالمنيا بوجود خطأ فني في امتحان مادة الفيزياء في سؤال الترتيب، وتم التنبيه على الطلاب بالتصحيح، مما أثار فوضى في عدد من اللجان.

وأكد محمود حسين، ولي أمر إحدى الطالبات بلجنة الحديثة الإعدادية بالمنيا، أن ابنته المنتقبة تعرضت هي وزميلاتها للتفتيش الذاتي، مما أدى إلى تعطيلهن عن دخول اللجنة لأكثر من نصف ساعة. وطالب رئيس اللجنة بمنحها الوقت المفقود، وقد وعده بذلك.

وتوافد طلاب وطالبات الثانوية العامة صباح اليوم السبت على اللجان الامتحانية لأداء مادة الفيزياء للقسم العلمي والتاريخ للقسم الأدبي.

وانطلقت لجنة الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ثلاث ساعات في 100 لجنة رئيسية، حيث يؤدي 37 ألف و432 طالب وطالبة الامتحانات.