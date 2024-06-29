رئيسة المفوضية الأوروبية: تعاوننا مع مصر يصب في صالح الشباب المتطلع للفرص والمستقبل

شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والقطاعين العام والخاص.

جاء ذلك في كلمتها بالجلسة الحوارية الأولى حول أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار، ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، اليوم السبت.

وأضافت: «استمعت إلى التفاصيل المعروضة ولو وضعنا كل ذلك في صورة أكبر، سنجد أننا لسنا في قارتين مختلفتين، بل نحن شركاء حول نفس سواحل البحر المتوسط، والأمر يوحدنا».

واستطردت: «لو أسهم كل منا بأفضل ما نملك، فإن النتائج ستكون رائعة للشعوب التي نخدمها والشباب المتطلعون للفرص والمستقبل، وأرى أن المؤتمر بداية للوصول إلى مستقبل أفضل لمصر والاتحاد الأوروبي والبشرية كلها».

وانطلق اليوم السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بتشريف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.

وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان «إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير»، بحضور لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلًا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية؛ من أجل خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بحضور عدد من المفوضين الأوروبيين والوزراء المصريين وممثلي المؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص.

فيما ستُخصص جلسة ثانية للنقاش حول الإجراءات الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية في مصر.