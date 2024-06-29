السعودية تحث رعاياها في لبنان إلى مغادرته بشكل فوري

دعت السعودية، اليوم السبت، مواطنيها الموجودين في لبنان إلى مغادرته بشكل فوري.

وأعلنت السفارة السعودية لدى لبنان، في بيان لها، اليوم السبت "أنها تتابع من كثب تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان، مؤكدة دعوتها السابقة لكل المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان".

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس" اليوم السبت إنها تحث المواطنين الموجودين هناك على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري، وتنوه السفارة بضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ".

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميًا عبر الخط الأزرق الفاصل بين البلدين خلف مئات القتلى والجرحى، غالبيتهم بالجانب اللبناني.

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت حدة التصعيد بين تل أبيب و"حزب الله"، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لاسيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي مؤخرًا المصادقة على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

ويرهن حزب الله وقف هجماته على إسرائيل بإنهاء الأخيرة حربا تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وفي الأيام الأخيرة، دعت العديد من الدول الغربية والإقليمية رعاياها إلى مغادرة لبنان أو عدم السفر لها بسبب احتمالات شن إسرائيل حربًا واسعة على لبنان.