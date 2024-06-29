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انهيار منزل مكون من 4 أدوار بالدقهلية

نعمان سمير
نشر في: السبت 29 يونيو 2024 - 9:05 م | آخر تحديث: السبت 29 يونيو 2024 - 9:14 م

انهار، اليوم، أحد المنازل بقرية ميت فاتك التابعة للوحدة المحلية بشها مركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وهو مكون من 4 أدوار، حيث انهار الدور الأرضي بالكامل وباقي الأدوار قائمة. وتم إخلاء جميع السكان من المنزل دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاة.

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة، بسرعة التوجه إلى موقع الحادث بالقرية المشار إليها، والتنسيق مع كل الجهات المعنية وفرض كردون أمني حول المنزل وفصل كل المرافق عنه (كهرباء - مياه شرب - صرف صحي)، وإخلاء كل محتويات المنزل عن طريق الحماية المدنية والدفع بالمعدات الهندسية لمركز ومدينة المنصورة إلى الموقع لإزالة المنزل حتى سطح الأرض، ورفع الأنقاض.


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