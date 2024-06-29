مصابون في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

أصيب مساء السبت، عدد من الفلسطينيين بعضهم بجروح خطيرة، جراء قصف الاحتلال، مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم جباليا، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بعضهم بجروح خطيرة.

وأضافت أنه جرى نقل الجرحى إلى مستشفيي كمال عدوان في المخيم، والإندونيسي في بيت لاهيا المجاورة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 37834 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 86858 آخرين.

في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.