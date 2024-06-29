رد حاسم من ريال مدريد على مفاوضات ليفربول لضم تشواميني

حسم نادي ريال مدريد الإسباني، بقيادة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، موقفه النهائي من طلب نادي ليفربول الإنجليزي، التعاقد مع الدولي الفرنسي أوريلين تشاوميني، نجم وسط النادي الملكي.

وأبدت عدة أندية أوربية كبري وعلى رأسها ليفربول، اهتمامها بالحصول على خدمات تشاوميني، خاصة في ظل غيابه عن التشكيل الأساسي لريال مدريد خلال الموسم الماضي، حيث شارك الدولي الفرنسي في 50 مباراة مع ريال مدريد نجح في صناعة 4 أهداف ولم يسجل أي هدف.

وبحسب صحيفة ريفيلو الإسبانية، فإن رد ريال مدريد على جميع الطلبات التي وصلته للتعاقد مع تشواميني، هو: «تشاوميني ليس للبيع».

ويسعى ليفربول لحسم تعاقده خلال مع لاعب خط وسط يتميز بالعمق والجودة المطلوبة بعد رحيل جوردان هندرسون وفابينيو الموسم الماضي، وتياجو ألكانتارا الذي غادر كلاعب حر هذا الصيف.

ليفربول يستهدف لاعب خط وسط ديناميكي يمكنه المساهمة دفاعيًا وهجوميًا، وتم طرح لاعب ريال مدريد أوريلين تشواميني، وهي خطوة جعلت ليفربول يعيد إشعال اهتمامه باللاعب الفرنسي بعد مطاردته قبل انتقاله إلى العاصمة الإسبانية.