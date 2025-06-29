الإعدام شنقا للمتهم بقتل شقيقه وأبنائه في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 22445 جنايات مركز أبو كبير لسنة 2024، بمعاقبة مدرب قيادة سيارات بالإعدام شنقا؛ لاتهامه بقتل شقيقه وأبنائه.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل شقيقه المجني عليه بلال، 45 عاما، وطفليه عبدالرحمن، 4 أعوام، وحور، 6 أعوام، والشروع في قتل زوجة شقيقه إثر خلافات ميراث بمركز أبو كبير.

تبين من أمر الإحالة أن المتهم قتل شقيقه وطفليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلهم، ودلف إلى مسكن شقيقه وخنقهم حتى فارقوا الحياة، وشرع في قتل زوجة شقيقه إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به، ألا وهو مداركتها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيق.